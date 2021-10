Teve início às 9h30, desta sexta-feira, dia 22, o julgamento do peão de rodeio Antônio Barbosa dos Santos, 41 anos de idade, acusado de matar a mulher em Votuporanga.

Tio Tonho, como é conhecido, após cometer o crime em uma propriedade rural às margens da Estrada Vicinal do 27, fugiu e foi preso anos depois do crime, em uma cidade no estado da Bahia.