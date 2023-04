Homem que jogou carro contra caminhão e tentou matar filha e enteada é preso preventivamente

Caso aconteceu na Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis/SP. De acordo com a Polícia Rodoviária, após a batida, o homem ainda pegou uma faca e foi em direção às vítimas, de 5 e 10 anos.

O homem que foi preso após jogar o carro que dirigia contra um caminhão e tentar matar a filha e a enteada, na Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis/SP, teve a prisão preventiva decretada no último sábado (8.abr).

O caso aconteceu na tarde da sexta-feira (7), e a motivação ainda está sendo investigada. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista invadiu o sentido contrário da pista e bateu contra um caminhão carregado de móveis.

Uma testemunha contou à polícia que, após a batida, o homem pegou uma faca que estava no veículo e foi em direção às duas crianças, mas foi contido por moradores. A vítima mais nova, de 5 anos, é filha do suspeito e a outra, de 10, é enteada. As duas foram socorridas por três médicos que passaram pelo local no momento do acidente e levadas para a Santa Casa de Araçatuba/SP.

Segundo o hospital, no sábado, as vítimas seguiam internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica. O estado de saúde da criança de 10 anos é grave, mas estável. Já a menina de 5 anos está estável.

O homem foi preso em flagrante após o crime e, neste sábado, teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça, após audiência de custódia. Ele está sendo investigado por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante, e foi encaminhado para a cadeia de Penápolis. G1