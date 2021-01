As reivindicações fazem parte de um pacote de solicitações apresentadas pela diretoria do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança Pública) de Votuporanga na gestão anterior. Com o apoio do CONSEG, das polícias Militar, Civil e Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e Câmara Municipal, essas reivindicações vem de encontro aos anseios da população em geral e também das forças policiais de Votuporanga.

De acordo com o prefeito Seba, “uma das propostas que determinei que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança trabalhe nos próximos meses e discuta com o comércio, vereadores, CONSEG e a sociedade civil é a integração das câmeras instaladas em residências e prédios comerciais ao sistema de vigilância do município, potencializando a cobertura da rede no combate ao crime”, destacou o Prefeito.

Outro assunto discutido diz respeito ao aumento do número de vagas de policiais militares que atuam no programa Atividade Delegada do município. “Também tratamos da Atividade Delegada, uma parceria importante entre a PM e a Prefeitura, que aumenta o efetivo de policiais nas ruas. E queremos que se intensifique cada vez mais esse policiamento nos bairros”, ressatou Seba.

Para o secretário de Trânsito “são medidas extremamente importantes que trarão mais segurança e tranquilidade à população”, destacou Moreno.

O comandante da PM, capitão Navarrete ressaltou que “o apoio do poder público, sociedade civil, CONSEG e demais órgãos estabelece muitas medidas de segurança que trazem benefícios à comunidade votuporanguense”, disse.

O presidente da Câmara Municipal – vereador Serginho da Farmácia ressaltou “o Legislativo votuporanguense sempre foi parceiro dessas ações que contribuem para maior segurança de nossos moradores”, disse o vereador.

O presidente do CONSEG – Emerson Bortolaia explica que o pedido do aumento do número de policiais militares no programa Atividade Delegada trará, sem dúvida, mais segurança à população, aos bairros e área central da cidade. “São projetos importantes que fazem a diferença em prol à coletividade votuporanguense”, justificou Bortolaia.