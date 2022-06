NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: operação conjunta da Força Tática e ROCAM prende três fraficantes com mais de 16 kg de drogas em Votuporanga

Uma operação conjunta entre as equipes de Força Tática e da ROCAM (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas) prendeu na noite desta quinta-feira, dia 2, três pessoas – dois homens e uma mulher por tráfico de drogas. Com os indivíduos, os policiais militares apreenderam mais de 16 quilos de drogas – maconha, crack e cocaína.

A operação entre os policiais militares do 16º Batalhão da Polícia Militar aconteceu por volta das 19 horas, desta quinta-feira, em uma residência localizada defronte a unidade do SESI – zona sul de Votuporanga. Com os elementos, foram apreendidos cerca de 16 quilos de drogas, um aparelho celular e outros objetos.

Por meio de um trabalho da equipe de inteligência da Polícia Militar, os indivíduos já vinham sendo monitorados e acabaram sendo presos nesta noite. Os suspeitos de tráfico foram conduzidos em viaturas de Força Tática a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o delegado ouviu os depoimentos dos envolvidos e determinou a prisão do trio para cadeias públicas da região de Votuporanga.

