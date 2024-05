Acidente na Rodovia Percy Semeghini deixa família em estado crítico

Um grave acidente ocorreu na Rodovia Percy Waldir Semeghini, a cerca de 3 km de Ouroeste, em direção ao distrito de Arabá. A colisão lateral entre um carro e um ônibus deixou um casal e uma criança de 8 anos em estado grave, enquanto os passageiros do ônibus saíram ilesos. O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 30 de maio.

A mulher e a criança foram rapidamente socorridas por populares e encaminhadas para o Hospital de Ouroeste. O homem, que estava preso nas ferragens, foi retirado pelos passageiros do ônibus e levado em parada cardíaca ao mesmo hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A criança, em estado crítico, foi transferida intubada para Fernandópolis pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU. O motorista, também intubado levado para Fernandópolis, aguarda transferência para São José do Rio Preto. A mulher, consciente e orientada, sofreu uma contusão na face e permanece em observação.

As circunstâncias que levaram à colisão ainda são desconhecidas. Uma perícia foi realizada no local do acidente para determinar as causas. Região Noroeste.