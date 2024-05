S10 capota na rodovia Euclides da Cunha após ser fechada por carreta

Um capotamento na SP-320, no perímetro urbano de Fernandópolis, por pouco não resultou em tragédia na manhã desta quinta-feira, dia 30. O acidente aconteceu no km 551 da Rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo de acesso à cidade.

De acordo com informações do motorista da GM S10 de cor prata com placas de Limeira, ele e mais três passageiros seguiam para Jales para passar o feriado prolongado na casa de parentes e amigos, além de pescar.

No entanto, no km 551 da rodovia, uma carreta teria fechado a S10, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O veículo rodou na pista e bateu em uma caixa de contenção de água, capotando em seguida e parando na lateral da rodovia.

Com o impacto, os equipamentos de pesca e acampamento ficaram espalhados pela via de acesso. Felizmente, os ocupantes do veículo estavam usando cinto de segurança e não sofreram ferimentos, apenas escoriações leves.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para atender a ocorrência, assim como o Corpo de Bombeiros. A Secretaria Municipal de Trânsito de Fernandópolis também foi acionada para auxiliar na sinalização e organização do trânsito, que ficou lento no local até a chegada do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O motorista da carreta que teria causado o acidente evadiu-se do local. A PRE investiga o caso e busca identificar o responsável. Região Noroeste