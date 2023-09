Um gravíssimo aciente ocorrido na manhã desta sexta-feira, dia 15 em uma rodovia de Mendonça-SP matou um ex-morador de Votuporanga. Trata-se do jovem Victor Hugo Romero, 29 anos, cristão, filho do conhecido Pastor Rivail – que durante muitos anos, foi pastor de uma igreja de Cosmorama, em seguida, transferiu-se para Votuporanga, onde auxiliou o pastor Miquéias Graciano – filho do pastor Toninho Graciano – na Igreja Formosa do bairro Santa Amélia.

O jovem Victor Hugo era ajudante do caminhoneiro e o acidente pode ter sido provocado em razão da forte neblina que estava em todo o interior do Estado, na manhã desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a neblina dificultou a visibilidade e o motorista atingiu a lateral de um caminhão canavieiro que tentava cruzar a via.

Victor Hugo era muito conhecido e querido por todos de Votuporanga, onde deixou centenas de amigos e irmãos de fé. Era casado com Geise Vieira Romero. Atualmente o jovem estava residindo na cidade de José Bonifácio-SP. O falecimento de Victor Hugo consternou moradores de Votuporanga, Cosmorama e diversas cidades da região. O seu corpo foi velado na Igreja Evangélica de Presbiteriana Renovada de Planalto – SP e o sepultamento ocorreu às 12 horas, no Cemitério Municipal daquela cidade.