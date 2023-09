Policiais federais participam de treinamento de armamento e tiro

Policiais federais de Jales/SP participaram do TCAT (treinamento continuado de armamento e tiro) no decorrer desta semana no CTC (Clube de Tiro e Caça) do município.

Diferentemente dos treinamentos anteriores, desta vez os instrutores de armamento e tiro da PF deslocaram até a cidade, que desde o início do ano conta com local apropriado para este tipo de treinamento.

O CTC está instalado na zona rural de Jales e receberá não só os associados do clube, mas também as demais forças de segurança pública da região em treinamentos de capacitação de seus integrantes.

O treinamento institucional da PF foi o primeiro desta natureza realizado no CTC de Jales e, em razão da sua adequação, deverá ser utilizado nos próximos treinamentos da corporação.