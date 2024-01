Uma briga em um bar na madrugada do último domingo (21) resultou na morte de um homem de 31 anos e deixou outras duas pessoas feridas em Barbosa, município do interior de São Paulo. Segundo relatos de testemunhas, o suspeito dos disparos teria efetuado cinco tiros e fugido em uma motocicleta.

O incidente ocorreu após uma discussão no estabelecimento, levando o suspeito a disparar contra um homem de 26 anos, alvo da briga. Infelizmente, um dos disparos atingiu Wesley Pires de Souza, de 31 anos, que não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida ao Pronto Socorro (PS) de Barbosa, com perfurações no peito e nas costas.

As outras duas vítimas, um homem de 26 anos e uma jovem de 19, também foram socorridos e encaminhados ao PS com ferimentos causados pelos tiros. O homem apresentava um ferimento na mão esquerda, enquanto a mulher foi atingida na panturrilha da perna direita. Felizmente, ambos não correm risco de morte.

De acordo com o relato do homem baleado que sobreviveu, houve uma discussão anterior entre ele e o suspeito no bar. O agressor deixou o local e retornou armado, iniciando uma luta corporal que resultou nos disparos que atingiram as três vítimas. Não há informações sobre o envolvimento das outras duas vítimas na briga ou se foram atingidas acidentalmente.