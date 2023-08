Na manhã de ontem (16) policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam inquilino em flagrante por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento na zona norte Bairro Pró Povo, a equipe policial visualizou um indivíduo saindo de uma residência e embarcando em uma motocicleta (moto táxi), e como já era de conhecimento que na referida casa havia a prática de tráfico de drogas, foi realizada a abordagem a motocicleta e seus ocupantes.

Com o passageiro foi localizada 01 porção de crack, sendo que declarou que teria acabado de adquirir o entorpecente na residência da qual acabara de sair. Diante das informações a equipe se dirigiu até a casa observada e lá abordou um indivíduo no quintal, realizada busca pessoal foram encontradas no bolso da bermuda 02 pedras brutas de crack, cocaína e R$ 165,00 em dinheiro.

Presenciou a abordagem e localização das drogas a dona do imóvel, informando que o abordado era seu inquilino. Dando continuidade na vistoria foram encontradas, escondidas no padrão de energia, mais 33 porções de crack prontas para venda.

Dada voz de prisão ao autor e conduzido juntamente com o usuário até a Central de Polícia Judiciária, onde o autor foi encaminhando a carceragem, ficando à disposição da justiça aguardando audiência de custódia.