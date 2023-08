CTMO da Prefeitura de Votuporanga oportuniza capacitações gratuitas na área da Tecnologia

Inscrições on-line seguem até dia 21 de agosto; cada curso disponibiliza 25 vagas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), realizará de forma gratuita e presencial, dois cursos do Programa Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego. As inscrições, com 50 vagas totais disponíveis, para os cursos ‘Desenvolvimento de Software para Web e Celular’ e ‘Desenvolvimento de E-commerce’ podem ser feitas on-line pelo site www.cursosprofissionalizantes.sp.gov.br até o dia 21 de agosto.

Poderão participar interessados de 16 a 24 anos desde que atendam aos seguintes critérios: morar no estado de São Paulo, ter concluído o Ensino Fundamental e realizar teste de orientação vocacional do aplicativo Meu Futuro Profissional.

As aulas serão ministradas toda segunda, terça e quarta-feira das 19h às 22h, no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), localizado na Rua Olga Loti Camargo, nº 3.500, bairro Jardim Santos Dumont. A previsão de início é dia 11 de setembro e término dia 12 de dezembro.

Para mais informações: (17) 3426-8210 ou (17) 3406-1488 (ramal 29).

Qualifica SP

É uma iniciativa do Governo do Estado pretende aproximar as escolas de qualificação profissional ao setor produtivo para auxiliar o desenvolvimento das empresas do Estado e promover cursos, alavancando a geração de empregos.