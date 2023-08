O jovem Vinícius Henrique da Silva Souza Pinho, de 23 anos, foi morto depois de ser atingido por seis tiros em uma lanchonete no Jardim Alvorada, em Valparaíso (SP). O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (16).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois homens encapuzados chegaram na lanchonete, entraram no local e atiraram contra Vinícius pelo menos cinco vezes. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o registro policial, os tiros acertaram a barriga, boca e membros superiores. A esposa do dono da lanchonete também ficou ferida. Ela foi atingida de raspão em um dos braços, precisou ser socorrida, mas não corre risco de morrer.

Os criminosos fugiram em seguida e ainda não foram localizados.

O corpo da vítima foi recolhido e levado para o IML (Instituto Médico Legal). A motivação do crime está sendo investigada.