DIG prende suspeito de homicídio em Votuporanga

No final da tarde desta sexta-feira (1º), Investigadores de Polícia da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP, prendeu B.M.D.R., de 19 anos – vulgo “Bruninho”, após diligências ininterruptas desde o homicídio que vitimou Fabiano Cardoso de Matos, de 41 anos, naquela madrugada, próximo do cruzamento das ruas Vladimir Casa Grande com Torquato Barbieri, no bairro Estação, zona sul da cidade.

De acordo com informações, “Bruninho” foi apresentado Central de Flagrantes, ouvido e permanece à disposição da Justiça. Motivação do crime ainda não foi divulgada.