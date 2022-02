Caminhoneiro de Santa Fé do Sul sofre grave acidente no MT

Um motorista morreu em acidente frontal entre duas carretas registrado nas primeiras horas desde domingo (13), na ponte sobre Rio Arino, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá.

Um motorista do outro caminhão foi levado para atendimento na unidade de saúde. Ele, que é de Santa Fé do SUl, continua internado e deve passar por cirurgias no joelho e na bacia.

Segundo informações da concessionária as investigações indicam colisão frontal. A concessionária que administra a BR-163 e a Polícia Rodoviária Federal informaram que foram acionadas às 5h03.

O motorista que morreu no local estava dirigindo uma carreta com placa de Nova Venezia, município de Santa Catarina. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, chovia muito no momento do acidente.

Foi realizada uma perícia que deve indicar as causas do acidente.