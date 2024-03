Homem amarra cachorro a moto e arrasta o animal até matá-lo

Um homem de 32 anos é investigado após amarrar um cachorro a uma moto e arrastá-lo até a morte em Aparecida de Goiânia, Goiás. Um vídeo compartilhado nas redes sociais na segunda-feira (25) mostra o incidente. O suspeito alega que o cão havia atacado seus filhos.

As imagens exibem o momento em que homem conduz a motocicleta com o cachorro preso por uma corda, sendo arrastado pela rua. Outro cachorro pode ser visto correndo atrás, acompanhando o animal agredido.

A polícia, com base no material, identificou o homem e iniciou as investigações. Durante o interrogatório, ele confessou o crime, afirmando que o cachorro atacou brutalmente seus filhos, deixando a menina de 10 anos com sérias lesões no braço.

A delegada da Polícia Civil, Luiza Veneranda, informou que todas as informações serão incluídas no inquérito policial, e a possível responsabilidade do tutor do animal também será investigada: “Todas essas informações vão fazer parte do inquérito policial e também vai ser investigado eventual responsabilidade do tutor deste animal”, disse. DCM