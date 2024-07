‘Barão do Ecstasy’ é preso, mais uma vez, em Rio Preto

Conhecido no narcotráfico internacional, Israel Domingues de Oliveira, o Barão do Ecstasy, em São José do Rio Preto (SP) cidade onde mora, no interior de SP.



Ontem (11/7), em sua casa, a Polícia Militar cumpriu um mandado de 18 anos de prisão referente aos crimes cometidos por ele no passado, como associação ao tráfico de drogas, porte de armas e outros crimes.

No ano passado, o idoso, que tem mais de 70 anos, também foi preso no imóvel.

O Barão do Ecstasy tem uma extensa ficha criminal. Já ficou preso por vários anos, inclusive, cumpriu pena por tráfico internacional de drogas quando liderava uma quadrilha que importava drogas da Europa e distribuía no Estado de São Paulo.