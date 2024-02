PRF divulga balanço parcial da Operação Carnaval 2024 na região

A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço parcial da Operação Carnaval 2024 no trecho paulista da BR-153, que passa pela região de São José do Rio Preto, no interior de SP. A ação termina às 23h59 desta quarta-feira (14).

Durante a festa de 2024, apenas duas pessoas ficaram feridas nos dois acidentes atendidos pela PRF. Em 2023, a PRF registrou três acidentes no período, que resultaram em sete pessoas feridas.

FISCALIZAÇÃO

A PRF fiscalizou 498 veículos na BR 153, entre Icém e Ubarana, de sexta até a terça-feira (13).

384 motoristas realizaram o teste do bafômetro.

O motorista que saiu na rodovia durante o carnaval de 2024 foi mais imprudente do que de 2023. Em 2024, 26 condutores foram flagrados pela PRF dirigindo depois de beber. Em 2023 foram 15 autuações por embriaguez.

Em 2024, 29 motoristas foram autuados por realizarem ultrapassagens proibidas, contra 24 em 2023.

OCORRÊNCIAS CRIMINAIS

A PRF registrou quatro ocorrências criminais durante este carnaval:

Na noite da sexta-feira (9), próximo a Nova Granada (SP), um homem foi flagrado dirigindo um GM/Corsa em elevado estado de embriaguez. Ele apresentava sinais visíveis de ingestão de álcool, inclusive falta de equilíbrio.

Na noite deste domingo (11), durante fiscalização em Rio Preto/SP, a PRF recuperou um veículo Toyota Etios, furtado em Uberlândia (MG). O condutor não possuía CNH e foi preso por receptação.

Ainda na noite do domingo, o motorista de um VW/Gol desobedeceu a ordem de parada perto de José Bonifácio e fugiu. Ele foi perseguido por sete quilômetros. Ao ser abordado, a equipe constatou que ele estava embriagado e sob efeito de drogas. Havia um cigarro de maconha no carro.

Na noite desta segunda-feira (12), também perto da cidade, o motorista de outro VW/Gol foi flagrado com maconha para consumo dentro do veículo.