Em nota enviada à Quem nesta terça-feira (13.fev), a assessoria do OBA Festival, onde Hariel se apresentou, contou que a equipe do cantor ficou desesperada e entrou em contato com a organização do evento para relatar o ocorrido. Foi então que começou uma caça ao tesouro para encontrar a joia.

Para isso, a organização do evento decidiu refazer os passos de Hariel no festival e fez vistorias nas vans que transportaram o músico e sua equipe, cerca de 20 veículos. “Um dia depois, o produtor de Luísa Sonza, cantora que também se apresentou no OBA, percebeu algo inusitado em um dos veículos e, ao verificar, percebeu que era a pulseira de Hariel”, diz a nota.