“O cronograma está mantido. Com relação às câmeras policiais, é importante registrar, esse governo foi quem viabilizou, mas o programa foi gestado dentro da Polícia Militar, através da experiência adquirida ao longo de muitos anos. Essas câmeras estão contratadas e o novo governo vai fazer sua avaliação. Já ouvi do governador Tarcísio que não vai tomar nenhuma decisão antes de ouvir os comandos e ouvir o que a PM acha mais adequado para seu trabalho”, disse o governador

Questionado sobre qual será o papel do PSDB dentro do governo Tarcísio, Rodrigo disse que caberá à direção da legenda tomar essa decisão. “Os deputados do partido apoiaram o governador Tarcísio no 2º turno. A partir deste apoio, eles vão dialogar. No meu caso, eu desejei boa sorte para o governador Tarcísio, estou à disposição para ideias, mas não vou participar de cargos ou indicações”, disse.