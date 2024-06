Caminhão de frigorífico capota em rodovia e motorista não resiste aos ferimentos

Na manhã desta segunda-feira (24), um caminhão de frigorífico capotou no km 1 da vicinal João Joaquim Telles Filho, entre Jaci e Ruilândia. O acidente resultou em uma tragédia, com o motorista Leonardo Henrique Zanelato, de 36 anos, falecendo no hospital devido aos ferimentos.



O acidente ocorreu por volta das 9h, quando policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na rodovia vicinal. No local, equipes de ambulâncias de Jaci e o Resgate do Corpo de Bombeiros já estavam prestando socorro às vítimas, que ainda estavam vivas no momento do resgate. Os policiais, além de ajudar no socorro, desligaram a bateria do veículo para evitar outros riscos.



Leonardo Henrique Zanelato e um passageiro de 18 anos foram resgatados e levados para a Santa Casa de Jaci. Infelizmente, o motorista não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O passageiro foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto para exames mais detalhados.



A perícia compareceu ao local do acidente para realizar os testes necessários e liberar a área. Funcionários do frigorífico responsável pela carga de carne bovina estiveram presentes e organizaram a retirada do veículo com um guincho. Além disso, receberam alguns pertences das vítimas, incluindo uma mochila, celular, R$ 50 em dinheiro, notas fiscais e um cheque no valor de R$ 2.650,72. O caminhão possui seguro, o que deve facilitar os trâmites de recuperação dos danos materiais.



O delegado de plantão determinou a instauração de um inquérito para apurar as causas do acidente. A investigação buscará esclarecer as circunstâncias que levaram ao capotamento do caminhão, garantindo que todas as informações relevantes sejam consideradas.



Este trágico acidente ressalta a importância de medidas de segurança nas estradas e a necessidade de investigação minuciosa para evitar futuras ocorrências semelhantes. As autoridades continuarão trabalhando para entender as causas do acidente e implementar medidas preventivas adequadas