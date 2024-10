Músico denuncia injúria racial em pesqueiro de Rio Preto

Um músico de 42 anos registrou um boletim de ocorrência na noite de sábado (21) após ser vítima de injúria racial em um pesqueiro localizado na zona rural de São José do Rio Preto.

De acordo com o relato do músico, ele estava no local para se apresentar com uma dupla quando foi abordado pela filha do proprietário do estabelecimento. A mulher, de 53 anos, teria o xingado de “preto safado” após ele ter sido impedido de cantar.

A vítima afirmou que a mulher ainda teria dito ser a dona do local e que poderia fazer o que quisesse. Outros clientes presentes no pesqueiro precisaram intervir para separar os envolvidos.

O caso foi registrado como preconceito de raça ou cor na Central de Flagrantes. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis.