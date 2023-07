Ela, que tem 79 anos, no momento do abuso sexual, segundo o registro policial, usava fralda geriátrica, sendo que a parte de trás da mesma estava parcialmente removida. Os militares chegaram até o local depois da denúncia de vizinhos.

Unidade de resgate do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) encaminhou a idosa ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). Ela é totalmente debilitada, dependente de ajuda e com poucos estímulos, já que não consegue falar ou gesticular, apenas piscar os olhos, ou seja, a vítima está em situação de vulnerabilidade.