Polícia Ambiental prende caçador com arma “adaptada” e carne de capivara em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Flagrante foi realizado as margens do rio São José dos Dourados, no bairro Cruzeiro.

Na noite de ontem (14), policiais militares ambientais de Votuporanga/SP prenderam um homem suspeito de praticar o crime de caça de animais silvestres nas proximidades do rio São José dos Dourados, no bairro Cruzeiro.

De acordo com informações, C.A.C., foi abordado próximo à ponte do Cruzeiro, quando os militares visualizaram luzes de lanterna iluminando a mata ciliar do Rio São Jose dos Dourados, utilizando a técnica de “facheamento”. Por ser local típico de caça de animais silvestres, como Capivara, e pelo modus operandi, a equipe permaneceu observando a ação de possíveis caçadores pelo local.

Com o indivíduo havia uma espingarda de pressão, modificada e apta a receber munições calibre 22, com uma munição intacta do mesmo calibre, além de serem localizadas em um dos bolsos de sua calça seis munições, também de calibre 22, todas intactas e, um “piu” – petrecho utilizado para caça de capivara.

Já no interior do veículo do abordado, foram localizados 1kg e 100g de linguiça a qual, o infrator confessou ser de carne de capivara; bem como um facão.

Diante do exposto, o indivíduo foi preso em flagrante e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu preso após o não pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.045,00 – permanecendo à disposição da Justiça.