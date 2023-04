Ônibus desgovernado invade área de supermercado

Um ônibus de transporte de passageiros estourou uma grade de proteção da rodoviária de Araçatuba e ficou suspenso na área de um supermercado na noite desta quinta-feira (20).

O veículo estava estacionado na área de embarque da rodoviária, pois seguiria para Guararapes (SP), quando começou a descer sozinho. O motorista estava fora do veículo no momento.

Desgovernado, o ônibus estourou a tela de proteção, atravessou a rua e invadiu uma área de um supermercado da cidade.

O ônibus ficou com parte da traseira suspensa. Apesar do susto, não houve feridos e, até a manhã desta sexta-feira (21), o veículo permanecia no local. A polícia vai investigar o que provocou o acidente.

