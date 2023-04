Quatro da mesma família ficam feridos em grave acidente na BR-153

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Quatro pessoas de uma mesma família ficaram feridas em um grave acidente no começo da tarde desta segunda-feira, (10/04/2023), na BR-153, em Bady Bassitt (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 12h30, no quilômetro 81 da rodovia. Ainda por motivos a serem apurados, o motorista de um Renault Scenic teria batido de frente com uma carreta.

No veículo haviam quatro pessoas de uma mesma família, sendo o marido, a esposa e dois filhos – um menino de 1 ano e uma menina de 3 anos de idade. A mulher foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) e ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O pai e as duas crianças foram socorridos com lesões leves para a UPA Tangará e não correm risco de morte. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

O trânsito foi desviado para a pista em obras no sentido contrário e as causas do acidente serão investigadas.

Gazeta do Interior