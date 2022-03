Jovem é preso após agredir a mãe com tábua de passar roupas

Um jovem de 22 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Preto após agredir a própria mãe de 48 anos com um golpe na cabeça, utilizando uma tábua de passar. O crime aconteceu na noite de ontem (31), no bairro Nato Vetorazzo.

De acordo com a GCM, os agentes foram acionados e, ao chegar ao local da denúncia, encontraram o jovem sendo agredido por populares na rua, com alguns ferimentos.

A mãe agredida estava com um corte na testa, com inchaço no local. Ela contou que seu filho ao retornar para a casa, estava muito alterado, nervoso e agressivo e por isso, com medo, ela e seu esposo teriam impedido o jovem de entrar em casa, momento em que ele pegou uma tábua de passar e desferiu um golpe sobre eles, lesionando a mãe.

A mãe contou ainda aos guardas que essa não foi a primeira vez que o filho chegou nesse estado em casa. Em outras ocasiões, ele teria urinado em diversos cômodos para ofendê-los, relatou a vítima. O jovem foi encaminhado para a Central de Flagrantes e foi preso por violência doméstica. O caso vai ser investigado pelo 4º DP.

