Acidente entre caminhão e caminhonete deixa mortos na BR-153 em Jaci

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Segundo a PRF, ocupantes do caminhão não resistiram aos ferimentos; motorista da caminhonete foi socorrida e passou por teste do bafômetro, que constatou a embriaguez.

Duas pessoas morreram em um acidente entre um caminhão e uma caminhonete na altura do quilômetro 94 da BR-153, em Jaci (SP), na madrugada deste domingo (18).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente e os ocupantes do caminhão, sendo uma mulher de 47 anos e um homem, de 63, não resistiram aos ferimentos.

A motorista da caminhonete, de 25 anos, ficou ferida, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

A jovem fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez no volante. O caso foi apresentado na delegacia de Mirassol.