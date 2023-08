De acordo com informações do boletim de ocorrência, o condutor do ônibus, de 34 anos, e seu ajudante, de 41 anos, contaram para os policiais que seguiam pela rodovia, por volta das 21h50, quando, no quilômetro 376, um Monza, com placas de Catanduva (SP), teria saído repentinamente do acostamento e batido de frente com o ônibus. O motorista afirma que tentou desviar várias vezes, mas, mesmo assim, ele acabou batendo contra o ônibus.