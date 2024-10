Motociclista faz ultrapassagem em local proibido, causa acidente e para sobre carro em Votuporanga

No final da tarde desta sexta-feira (25), um acidente envolvendo uma motocicleta e dois veículos chamou a atenção de quem passava pela Avenida das Nações, em Votuporanga, nas proximidades da empresa Facchini. O motociclista, ao realizar uma ultrapassagem proibida, acabou colidindo contra um carro e foi parar sobre o capô de outro veículo.

De acordo com informações, o acidente ocorreu no sentido Centro-Bairro Pacaembu. Um veículo Ford Fiesta havia parado para dar preferência ao motorista de um Honda Civic que saía de uma indústria local. Contudo, o motociclista que vinha logo atrás, conduzindo uma moto Honda 160, ignorou a parada e tentou uma ultrapassagem — manobra proibida no local, devido à presença de faixa contínua.

Na tentativa de ultrapassar o Fiesta, a moto colidiu violentamente contra a lateral do Honda Civic, arremessando o motociclista contra o para-brisa do carro. A força do impacto fez com que a motocicleta também se projetasse sobre o Fiesta.

Os motoristas do Honda Civic e do Fiesta não sofreram ferimentos. Já o motociclista foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com dores causadas pela forte batida.

O trânsito permaneceu lento até as 20h, com a Polícia Militar controlando o fluxo e liberando as vias de forma alternada. Os veículos envolvidos aguardaram a chegada da Polícia Científica para a realização dos procedimentos periciais necessários, garantindo que uma faixa da via fosse liberada de cada vez para a passagem dos veículos.

* Com informações de Fatos e Destaques, por Janete Ribeiro