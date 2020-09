Pitbulls atacam cão de menor porte em rua do bairro São Cosme e promovem momentos de pânico

Os animais que estavam soltos na via pública já possuíam histórico de ataques a pedestres. Os animais foram levados para o Centro de Zoonoses. Apesar do susto e dos prejuízos financeiros, ninguém se feriu com gravidade.

Nesta sexta-feira (4), dois cachorros promoveram momentos de pânico para uma família no bairro São Cosme, em Votuporanga/SP, após decidirem atacar outro cão de raça menor.

De acordo com o apurado pelo Votunews, uma mulher que estava acompanhada por dois filhos, ainda crianças, estavam na casa de uma amiga no bairro e, quando saíram a rua para entrar no carro que estava estacionado na via perceberam a presença de um cachorro pequeno; esse que parecia estar abandonado.

Mas, neste momento, os dois cães da raça Pitbull que estavam soltos pela rua perceberam a movimentação e atacaram o cãozinho que estava com a mulher, causando momentos de sufoco, pois ainda na cena estavam as crianças.

Em seguida, em determinado momento, o cachorrinho pulou ao chão e foi atacado pelos animais; contudo ele buscou abrigo no interior do carro da vítima que estava com a porta aberta.

O veículo então foi invadido também pelos animais enfurecidos que ainda por motivos a serem esclarecidos soltaram o freio de mão do carro que entrou em movimento e acabou por derrubar uma motocicleta que estava estacionada.

Populares cessaram o ataque e o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram pelo local, levando os animais que segundo informações são conhecidos por realizarem outros ataques contra pedestres em via pública até o Centro de Zoonoses.

Até o fechamento desta matéria ninguém havia sido responsabilizado pelos animais. Apesar do sufoco e dos prejuízos financeiros, ninguém se feriu com gravidade.