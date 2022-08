Homem é morto por tiro acidental disparado por criança de 8 anos

Um homem de 27 anos foi morto por um tiro acidental disparado pelo cunhado, de cerca de 8 anos, na tarde desta segunda-feira (8) em Jacareí (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi de carro buscar a criança e o filho, de 5 anos, na escola e a arma dele estava no banco de trás. As crianças entraram no veículo e o garoto acabou fazendo o disparo acidental.

Ele tinha licença de colecionador, atirador esportivo e/ou caçadores, os chamados CACs e o revólver estava com documentação em dia. Inicialmente, a polícia havia informado que a criança era sobrinho da vítima, mas depois corrigiu a informação.

A Polícia Militar foi acionada e às 20h10 o local estava isolado para o trabalho da perícia.

G1