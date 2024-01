Em uma ação policial em Paranapuã, região de Jales, as autoridades desmantelaram uma operação de tráfico de drogas na Avenida Antônio Gomes Castro. Após informações cruciais de um informante, a polícia se deslocou para a cidade e flagrou o momento em que um suspeito tentava fugir ao avistar a viatura.

A abordagem resultou na prisão do indivíduo que tentava escapar, encontrando com ele uma porção de cocaína e um celular. O cúmplice, localizado dentro da residência, também foi abordado e submetido à busca pessoal, revelando apenas um aparelho celular.

A ação contou com a colaboração da mãe do suspeito, que autorizou as buscas em sua residência. Em uma revista minuciosa no quarto do principal acusado, a polícia descobriu uma considerável quantidade de substância branca, supostamente cocaína, acondicionada em formato de tijolo. Além disso, foram encontrados uma balança de precisão, um canivete com resquícios de pó branco e a quantia de R$ 900,00 em espécie.

O delegado de plantão, Dr. Alan, ao tomar ciência do ocorrido, ratificou a prisão em flagrante do suspeito, enquanto o comparsa foi liberado após prestar depoimento. O indiciado permaneceu sob custódia aguardando a audiência de custódia, e as drogas e objetos apreendidos serão periciados como parte do processo legal.