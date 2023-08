Bandidos assaltam ônibus e obrigam passageiros a ficarem pelados

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Durante um assalto a um ônibus que ia de Campo Grande (MS) a Belo Horizonte (MG), um grupo de bandidos fortemente armados tomou pertences de passageiros e ainda obrigou alguns deles a ficarem nus.

Tudo ocorreu na madrugada da quarta-feira 2, em plena BR-262, perto da mineira Uberaba. O motorista se viu obrigado a parar o veículo com 21 pessoas, depois de ser ameaçado por um homem que emparelhou um carro em movimento na pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), assim que o ônibus parou, três criminosos entraram e fizeram uma mulher de refém. Os outros dois comparsas recolheram os pertences dos passageiros.

Passageiros de ônibus ficaram pelados

Por fim, o bando mandou o motorista dirigir até um canavial na região, onde todos os homens tiveram de ficar sem roupa e de costas para a quadrilha. Um dos assaltantes quis que o mesmo ocorresse com as mulheres, mas desistiu da ideia.

Após o assalto, os bandidos fugiram em dois carros. A PRF faz buscas na região. Não se sabe o valor do prejuízo, tampouco se a empresa de transporte, cujo nome não foi revelado, irá arcar com as despesas.