Mecânico morre em acidente enquanto testava moto

Acidente aconteceu na tarde deste sábado, 5

O mecânico Talyson Misael Garcia, de 31 anos, morreu na tarde deste sábado, 5, após perder o controle da pilotagem e bater em uma placa de sinalização de trânsito.

O acidente aconteceu por volta das 13h25 na estrada vicinal de Talhado.

Um rapaz contou à polícia que Talyson saiu para testar a moto dele, uma Honda 150. Ele transitava no sentido Talhado / Rio Preto, quando, possivelmente, perdeu o controle em uma curva.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local da ocorrência, mas atestou o óbito do mecânico.

Não há testemunhas do acidente. O caso foi registrado como morte suspeita porque a Polícia Civil vai investigar se a batida teve o envolvimento de outro veículo.

Ainda não há informações sobre o velório.

Fonte: https://diarioweb.com.br/cidades/mecanico-morre-em-acidente-enquanto-testava-moto-em-rio-preto-1.1259295

Joseane Teixeira – diarioweb.com.br