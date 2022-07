Motorista morre após bater de frente contra caminhão de cana

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O motorista de um carro morreu depois de bater de frente contra um caminhão de cana-de-açúcar na manhã desta sexta-feira (15/07/2022), na rodovia Assis Chateaubriand, em José Bonifácio (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima, de 55 anos, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. Ela foi socorrida para a Santa Casa de José Bonifácio, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente serão investigadas. O nome do motorista não foi divulgado pela polícia.

Gazeta de Rio Preto