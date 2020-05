Após colidir contra carro, motociclista fica ferido em Votuporanga

Acidente registrado no cruzamento das ruas Das Américas com a Goiás, no bairro Patrimônio Velho; M.H.G.P., de 26 anos, sofreu ferimentos na área da cabeça, sendo socorrido até a Santa Casa, onde está estável.

Na tarde desta terça-feira (26), um acidente envolvendo uma motocicleta Honda/Biz e um Honda/Fit deixou um homem de 26 anos ferido, no cruzamento das ruas Das Américas com a Goiás, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, o veículo acabou abalroando a motocicleta e o motociclista sofreu ferimentos; sendo socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto socorro da Santa Casa.

Em nota, o hospital informou que “M.H.G.P., de 26 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta terça-feira (26/5), às 15h39, vítima de acidente. Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável.”

A Polícia Científica esteve no local e deve emitir laudo apontando as causas do acidente.