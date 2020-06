Polícia Militar prende indivíduo por importunação sexual a criança em Cardoso

Indivíduo tentou fugir, mas acabou detido pela Polícia Militar no bairro Vila Urias de Paula.

Nesta sexta-feira (12), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de importunação sexual no bairro Vila Urias de Paula, em Cardoso/SP.

De acordo com informações, uma criança de 10 anos estava chorando pois, um indivíduo havia mostrado o órgão genital para ela e uma testemunha.

No local, as vítimas contaram aos militares os fatos e as características do suspeito, que já era conhecido nos meios policiais; sendo localizado e detido após tentativa de fuga no sentido da prainha.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo foi encontrado; contudo, havia a denúncia de importunação sexual, sendo ele preso e apresentado na Central de Flagrantes em Votuporanga/SP, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.