De acordo com a reportagem do www.votunews.com.br após investigações conduzidas pela delegacia de Valentim Gentil, três suspeitos foram identificados e teve-se a representação pela prisão temporária deles, medida acolhida pelo poder judiciário.

No último dia 21, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão para capturar os investigados e coletar provas, sem sucesso na localização dos envolvidos. Contudo, através de trabalho de inteligência policial, o SIG de Valentim Gentil conseguiu localizar um dos suspeitos em Fernandópolis, onde, na tarde de terça-feira, com o apoio da DIG, efetuou-se a prisão conforme o decreto judicial.

Prosseguindo com as investigações, os policiais civis de Valentim Gentil identificaram um segundo suspeito em São Roque. Na manhã de 27/06, com apoio da DIG, durante diligências, localizaram e prenderam o indivíduo, encontrado em uma clínica de reabilitação próxima à capital paulista. Ele é apontado como o responsável por entrar na conveniência do posto armado com uma espingarda e ameaçar os funcionários, subtraindo o dinheiro do caixa.

Na manhã de hoje, 02/07, os policiais civis de Valentim Gentil, com apoio da DIG, localizaram e prenderam o terceiro envolvido no roubo, que estava escondido em uma residência em Fernandópolis.

Os presos foram encaminhados às unidades prisionais, ficando à disposição da Justiça.