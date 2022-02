Homem é multado em R$ 18 mil por maus-tratos a cães em Votuporanga

Os animais estavam em uma casa com aspecto de estar abandonada por conta do mato alto no quintal

A Polícia Militar Ambiental resgatou cinco filhotes de cães em situação de maus-tratos na sexta-feira, 18, em Votuporanga. A ocorrência ocorreu durante a Operação Paz e Proteção. Um homem foi multado em R$ 18 mil e poderá ser processado.