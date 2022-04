Entregadora morre atropelada por caminhão em avenida

Uma entregadora morreu atropelada por um caminhão nesta terça-feira (12), em Araçatuba (SP). O acidente aconteceu no cruzamento entre a avenida Prestes Maia e a rua ​V​andenkolk, por volta de 11h30.

A motociclista, que ainda não foi identificada, perdeu o controle da motoneta no momento em que o semáforo abriu e caiu embaixo do caminhão. A cabeça dela foi esmagada por uma das rodas do veículo.

O motorista do veículo fugiu e está sendo procurado.​ A ocorrência está em andamento. A avenida foi isolada para o trabalho da polícia.