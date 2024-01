Reeducandos são flagrados com drogas no corpo e roupas no CPP

Dois rapazes, 22 e 28 anos, um cobrador de 42 e um autônomo de 40 anos (todos reeducandos) foram detidos com uma quantidade considerável de drogas, tentando retornar ao interior do Centro de Progressão Penitenciária ‘Dr. Javert de Andrade’ (CPP) de Rio Preto, nesta quarta-feira (3). De acordo com informações do registro policial, agentes penitenciários flagraram a ação criminosa no momento da revista.

O autônomo carregava seis porções de maconha dentro do corpo (as expeliu na unidade prisional), o jovem de 22 anos, outras 30 porções da mesma droga (todas no estômago, expelidas ainda no CPP), o rapaz de 28 anos, tinha com ele quatro porções também de maconha, sendo três no estômago (expelidas no local), enquanto que o cobrador escondia R$ 245 em dinheiro, 15 porções de cocaína e mais cinco de maconha. Todos foram flagrados pelo scanner corporal e as substâncias acabaram apreendidas.

Ao receber as informações e evidências, o delegado de plantão determinou a perícia nas drogas, apreensão do dinheiro e confirmou a voz de prisão em flagrante de todos os envolvidos (válida no máximo por 90 dias) e as converteu em preventiva (até 90 dias). O quarteto indicado deve retornar ao regime fechado de prisão. Gazeta de Rio Preto