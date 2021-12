Homem abandona carro com droga e PM faz cerco para encontrá-lo

O helicóptero Águia da Polícia Militar está emprenhado dando apoio a equipe da PM e policiamento rodoviário na tentativa de localizar um homem que abandonou um carro e fugiu em meio a um matagal na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. A ocorrência está em andamento.

A reportagem do Regional Press apurou que policiais rodoviários faziam patrulhamento pelo local quando deram sinal de parada ao condutor de u veículo. O motorista obedeceu ao sinal mas ao desembarcar saiu correndo e sumiu em meio a um matagal.

As primeiras informações são de que os policiais encontraram drogas no interior do veículo. Uma equipe do helicóptero Águia acaba de decolar para auxiliar na busca pelo fugitivo.