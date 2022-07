Homens levam tiro no peito e morrem em Rio Preto

Nenhum suspeito foi identificado; caso será investigado pela polícia.

Dois homens foram mortos a tiros na Vila Toninho, em São José do Rio Preto (SP), na noite de domingo (17).

Segundo o boletim de ocorrência, há a suspeita de que as vítimas brigaram com um vizinho por causa de som alto. Outra versão é de que um carro com quatro suspeitos abordou os homens, quando dois criminosos desceram do veículo e atiraram.

Marlom Mateus da Silva, de 27 anos, e João Euclides Maurício França, de 32, foram atingidos com um tiro no peito. Eles foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Toninho, mas não resistiram aos ferimentos.

Nenhum suspeito foi identificado. O caso será investigado pela polícia.