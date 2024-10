Mulher mata marido a facadas em bar e confessa crime nas redes sociais

Na madrugada de segunda-feira (7), Jéssica Maduro Magina, de 23 anos, matou seu marido, Igor Nicolucci Da Silva Santos, de 25 anos, a facadas em um bar no Guarujá

Na madrugada de segunda-feira (7), Jéssica Maduro Magina, de 23 anos, matou seu marido, Igor Nicolucci Da Silva Santos, de 25 anos, a facadas em um bar no Guarujá, litoral de São Paulo. Após o crime, ela postou vídeos em uma rede social confessando o homicídio, onde afirmou que o relacionamento dos dois era abusivo e que o marido a havia traído com sua prima.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares que patrulhavam o bairro Jardim Primavera avistaram dois carros trafegando em alta velocidade na contramão. O motorista, identificado como Ricardo Bela, amigo da vítima, explicou que estava levando Igor para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Guarujá após ele ter sido esfaqueado por sua esposa no bar Favela City, na Avenida Alameda das Margaridas.

Quando os policiais chegaram à UPA, constataram que Igor já havia falecido. Ricardo prestou depoimento e relatou que estava no bar com amigos quando ele se juntou ao grupo. Pouco depois, o homem se afastou para fumar, e foi nesse momento que Jéssica se aproximou e desferiu vários golpes de faca no marido através de uma janela.

Ricardo afirmou ter visto Jéssica esfaquear Igor de quatro a seis vezes. Em seguida, ele tentou caminhar, mas caiu, perdendo muito sangue. Como o socorro demorava, O homem e outros amigos decidiram levá-lo ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. A mulher está foragida, e a Polícia Civil continua as investigações para localizá-la.