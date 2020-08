Pela 13ª rodada da Série A2 do Paulista, o adversário do CAV será o XV de Piracicaba, às 16h, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba/SP. O Votuporanguense é o lanterna da competição, com nove pontos, a três rodadas para o término da primeira fase.

FONTE: Informações | globoesporte.globo.com / FOTO: Edilberto Fiorentino