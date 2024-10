Votuporanguense informa – venda de ingressos para visitante na final da Copa Paulista

Votuporanguense decide a final da Copa Paulista contra o Monte Azul no dia 12 de outubro, em Mirassol

O Clube Atlético Votuporanguense informa como será a venda de ingressos para a torcida visitante para a partida entre Monte Azul x CAV, válida pelo jogo de volta da Final da Copa Paulista Sicredi 2024, que ocorre no próximo sábado (12), às 15h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Essa é a segunda vez que o Votuporanguense decide a Copa Paulista fora de casa. Em 2018, o CAV foi campeão do torneio jogando contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Segue abaixo as informações para a venda de ingressos:

As vendas deram início nesta terça-feira (08), no site https://www.totalticket.com.br/evento/23933. O CAV informa que o responsável pelas vendas e o valor dos

Ingressos é a equipe do Monte Azul.

O torcedor interessado deverá realizar a compra no setor destinado à torcida do Votuporanguense (Arquibancada S4 Amarela). O valor do ingresso será de R$ 50 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada). A comprovação da meia-entrada será pedida na entrada do estádio. Tem direito a meia entrada: estudantes, professores e aposentados.

A bilheteria será aberta duas horas antes do início da partida.

A entrada da torcida do CAV será feita pelo Portão 4. A torcida deverá se concentrar na Rua Rua São Vicente de Paula.

A Polícia Militar reforçará a segurança do acesso da torcida visitante.

Foto: José Luiz Silva