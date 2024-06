Após mais de dois anos no Ludogorets, da Bulgária, o analista de desempenho Kaio Cesar Gratão Fonseca, acertou com o Pafos FC, do Chipre. O profissional votuporanguense conversou com o A Cidade sobre a mudança.

“O sentimento é de muita alegria e as expectativas são altas para o início do trabalho”, contou. O Pafos FC, da cidade de Pafos, no Chipre, é um time novo, fundado em 2014. Ano após ano, a equipe foi se firmando no campeonato nacional, conquistando melhores posições e, em 2023, ganhou seu primeiro título: a Copa do Chipre, que garantiu vaga Europa League.