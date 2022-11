Vai começar a festa da bola: COPA DO MUNDO DO CATAR

Sem a certeza de quem serão os artistas que vão abrilhantar o evento, abertura da Copa do Mundo será neste domingo, às 12 horas; no jogo de abertura, os donos da casa contra o Equador A cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar, festa neste domingo, 20, que servirá como cartão de visitas para o público interessado na competição no país, mostrava-se cheia de incógnitas bem perto de sua ocorrência.

Nem a Fifa, a dona do Mundial, nem o comitê organizador local tinham divulgado até a noite de sexta-feira, 18, a programação do evento. Sabe-se o local da cerimônia (o estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, com capacidade para 60 mil pessoas) e sabe-se o horário (18 horas no Catar, 12 horas no Brasil), porém não há definição dos artistas participantes dela.

Alguns sites publicaram que estão confirmadas as presenças do rapper americano Lil Baby, da atriz e cantora canadense Nora Fatehi e do sul-coreano Jungkook, integrante da banda de K-pop BTS. Os dois últimos se apresentariam ao som de “Light The Sky”, uma das músicas temas da Copa deste ano.

O resto é especulação, com uma série de possíveis convidados.

Fala-se no nigeriano Patoranking, no inglês Robbie Williams (que participou do show na Copa da Rússia-2018), no americano Jason Derulo, na libanesa Myriam Fares, nos colombianos J Balvin, Maluma e Shakira, na trinitária-tobagense Nicki Minaj e na banda americana Black Eyed Peas.

Pode-se considerar provável a presença do trio Maluma, Minaj e Fares, já que eles interpretam a canção oficial do Mundial, “Tukoh Taka”, lançada apenas nesta sexta-feira.

Certeza mesmo são as ausências das estrelas pop Dua Lipa e Rod Stewart, ambos ingleses. Eles citaram o desrespeito do Catar nos temas relacionados a direitos humanos como razão para desconsiderar a participação em qualquer evento organizado pelo país.

Com a programação divulgada ou não, os brasileiros poderão acompanhar ao vivo a cerimônia de abertura pela televisão.

Globo (TV aberta), SporTV (canal pago) e Globoplay (serviço de streaming) transmitirão o evento a partir do meio-dia.

O jogo de abertura da Copa, Catar x Equador, começa às 13h.

Nesta segunda-feira, 21, começa a sequência de dias com três jogos do Mundial. Às 10h, tem estreia de favorita. Semifinalista da última Copa e finalista da última Eurocopa, a Inglaterra busca o que não consegue desde 1966: um título.