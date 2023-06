Osmani fatura categoria na 1ª etapa da Alcer Cup

O maratonista votuporanguense foi o único representante do município em Rio Preto, e começou em alta voltagem o desafio pelo tetracampeonato na Alcer Cup

O maratonista votuporanguense Osmani Furniéles Bórba, a Locomotiva Humana, conquistou a categoria 55/59 anos, da 18ª Corrida Shopping Cidade Norte – Seven, que faz integra a 1ª etapa da Alcer Cup, em São José do Rio Preto/SP, às 7h, no último domingo (18.jun).

Osmani, o único representante votuporanguense no evento, enfrentou o desafio de uma prova de 10km, em duas voltas de 5km, e concluiu o percurso em 44min20seg, chegando também em 30º na classificação geral.

Ao Diário, a Locomotiva Humana explicou que dividiu a prova com outros 120 atletas e destacou as subidas desafiadoras, e o frio, fruto da queda na temperatura que atingiu o noroeste paulista no último final de semana.

A Alcer Cup é uma competição de corridas dividida em seis etapas ao longo do ano, e Osmani conhece bem o desafio, inclusive, é tricampeão e em 2023 voa baixo em busca do tetra. Por falar nisso, o atleta já vislumbra a participação na 2ª etapa da Alcer Cup, em 23 de julho, também em Rio Preto.

Osmani aproveitou para agradecer aos apoiadores que o incentivaram durante toda a temporada: “Quero aproveitar para agradecer o apoio da TRT Transportes e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga”, afirmou o atleta. Diário de Votuporanga