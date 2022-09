MACEDONIENSE É ESCOLHIDO EM AVALIAÇÃO PARA TREINAMENTO EM CURITIBA

A trajetória para se tornar um jogador de futebol profissional não é fácil. Existem muitos desafios e muitos degraus para se chegar ao sucesso. Na noite desta quinta-feira, 01 de setembro, Felipe Bueno (2009), avançou mais uma etapa em direção ao seu sonho.

No estádio municipal João de Melo Macedo em Macedônia, aconteceu a Avaliação do Atlético Paranaense com o profissional Lelo reunindo mais de 350 crianças e adolescente do município e região.

O destaque ficou para Felipe Bueno, morador de Macedônia e o Goleiro Vitor da cidade de Indiaporã que foram escolhidos para passar 1 semana em treinamento na cidade de Curitiba.

Segundo o professor e treinador, Roberto Oliveira, é muito importante essa avaliação para o nosso município e para toda a região, dando incentivo a essas crianças e adolescentes que sonham em se tornar um jogador profissional de futebol, na prática de esportes, evitando outros caminhos ruins como o uso de drogas, por exemplo. Ressalta que, por ser a primeira vez que acontece uma avaliação como essa em Macedônia, Roberto acredita que virão muitas outras devido ao sucesso que foi.

“Nada é tão importante como colaborar para a realização de um sonho de alguém. Nessa avaliação pude observar dezenas de crianças e adolescente felizes, empolgados e dando o melhor de si para terem uma oportunidade. Sabemos que é uma trajetória difícil se tornar um jogador profissional, mas com certeza, com dedicação e muito trabalho, tudo dará certo. Queremos agradecer a todos os envolvidos na realização desse grande evento em nossa cidade. Nosso muito obrigado.” Finaliza o prefeito, Reginaldo Marcomini.